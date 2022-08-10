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الخميس 11 أغسطس 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد إصابتها بكورونا.. مديحة حمدي: بخضع للعزل المنزلي

مديحة حمدي
مديحة حمدي
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أصيبت الفنانة القديرة مديحة حمدي  بفيروس كورونا للمرة الثانية، وتخضع حاليًا للعزل المنزلي، وفقاً البروتوكول الطبيب المختص.

وقالت الفنانة القديرة مديحة حمدي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": هذه المرة الأعراض بسيطة ولا تقارن بالمرة الأولى، والأمر شبيه بدور برد عادي.

وأضافت مديحة حمدي: أن المسحة التي أجرتها جاءت سلبية لكن صورة تحليل الدم لم تكن جيدة، وكان رأي الطبيب هو الأخذ بالاحتياط ، والالتزام بالعزل .

وتابعت : حريصة على كل ما قاله الدكتور واتناول العلاج الذي وصفه لي .

واستطردت "مديحة حمدي": أصبحت في أفضل حال، بشكر متابعيني وأصدقائي علي دعواتهم لي وحب الناس لي نعمة من عند الله .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مديحة حمدي المسلسل الإذاعي "الليث بن سعد" فى عام 2018.

مديحة حمدي فيروس كورونا الفنانة مديحة حمدي
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