بعد إصابتها بكورونا.. مديحة حمدي: بخضع للعزل المنزلي

الأربعاء 10/أغسطس/2022 - 08:17 م

أصيبت الفنانة القديرة مديحة حمدي بفيروس كورونا للمرة الثانية، وتخضع حاليًا للعزل المنزلي، وفقاً البروتوكول الطبيب المختص.

وقالت الفنانة القديرة مديحة حمدي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": هذه المرة الأعراض بسيطة ولا تقارن بالمرة الأولى، والأمر شبيه بدور برد عادي.

وأضافت مديحة حمدي: أن المسحة التي أجرتها جاءت سلبية لكن صورة تحليل الدم لم تكن جيدة، وكان رأي الطبيب هو الأخذ بالاحتياط ، والالتزام بالعزل .

وتابعت : حريصة على كل ما قاله الدكتور واتناول العلاج الذي وصفه لي .

واستطردت "مديحة حمدي": أصبحت في أفضل حال، بشكر متابعيني وأصدقائي علي دعواتهم لي وحب الناس لي نعمة من عند الله .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مديحة حمدي المسلسل الإذاعي "الليث بن سعد" فى عام 2018.