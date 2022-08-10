أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 في سوق الصاغة

الأربعاء 10/أغسطس/2022 - 07:25 م

استقرت أسعار الذهب، مساء اليوم الأربعاء 10-8-2022، في سوق الصاغة، بعد أن سجلت تراجع أمس بنحو 5 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، الأكثر تداولًا في دول الخليج، 1215 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر ومدن الصعيد، بلغ 1063 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أسعار الذهب عيار 18، وهو الأكثر تداولًا في مدن الوجه البحري، سجلت مستوى 911 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 710 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر جنيه الذهب، دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8504 جنيهات.

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية بالقاهرة، إن السوق المحلي يشهد حالة من التضارب والتقلبات السعرية بعيدة الحركة عن سعر التداول بالبورصة العالمية، كما أن السوق المحلي أصبح يعتمد على سعر صرف الدولار بالسوق السوداء بدلًا من السعر المعلن بالبنوك، ما أدى إلى حالة من الارتباك في الأسعار،مضيفا: « لا أحد يعلم لماذا ترتفع الأسعار ولماذا تنخفض؟، ولم يعد هناك معيارًا واضحًا تحدد من خلاله حركة الأسعار بالسوق المحلي».

وتابع، أن هذه الحالة من التضارب تضر بسمعة السوق، وتحد من إقبال المواطنين على الشراء في ظل حالة من الضبابية يشهدها الاقتصاد العالمي، والتي من الضروري استغلالها وتوجيه المواطنين للملاذات الآمنة، للتحوط، وحفظ قيمة أموالهم، وسط تراجع محتمل للجنيه أمام الدولار، لكن هذه الممارسات تجعل السوق طاردًا.