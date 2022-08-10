بورصة تونس تقفل على استقرار

الأربعاء 10/أغسطس/2022 - 01:11 ص

أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على شبه استقرار بنسبة 0.06 %، ليصل عند 7761.14 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 شركة، واستمرار أسهم 20 شركةً على ثبات.