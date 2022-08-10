أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على شبه استقرار بنسبة 0.06 %، ليصل عند 7761.14 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 شركة، واستمرار أسهم 20 شركةً على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تقفل على استقرار
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أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على شبه استقرار بنسبة 0.06 %، ليصل عند 7761.14 نقطة.
أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على شبه استقرار بنسبة 0.06 %، ليصل عند 7761.14 نقطة.