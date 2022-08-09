احذر من خطر المضاعفات للمولود لأم ذات احتياجات خاصة

الثلاثاء 09/أغسطس/2022 - 05:59 م

حذرت دراسة كندية من أن الأطفال حديثي الولادة يتعرضون لمضاعفات نتيجة ولادتهم من أمهات ذوات احتياجات خاصة ،وتحديدا اللاتي تعانين من إعاقة ذهنية أو إعاقة في النمو.



وقالت الدكتورة هيلاري براون من جامعة تورنتو: "الأطفال حديثو الولادة لأمهات من ذوات الإعاقة يتعرضون لنسبة عالية من المخاطر، بما في ذلك الولادة المبكرة، ونقص الوزن عند الولادة، والمرض عند الولادة، ودخول العناية المركزة".



وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "بدياتركس" المتخصصة في طب الأطفال، يزداد احتمال خطر المضاعفات لدى الأطفال المولودين لأمهات من ذوات الإعاقة بمعدل بين 1.42 و1.53 مرة.



وقامت براون وزملاؤها بدراسة جماعية سكانية شملت الولادات في مستشفيات مقاطعة أونتاريو الكندية بين عامي 2003 و2018.



وتمت مقارنة الحالة الصحية للمواليد من نساء ذوات إعاقة جسدية أو حسية أو ذهنية أو نمائية (200205 حالة)، مع مواليد الأمهات غير المعوقات (1593354 حالة).



وقالت براون: "قد تستفيد النساء ذوات الإعاقة من رعاية مخصصة لما قبل الحمل وما قبل الولادة، يتبعها دعم مخصص يركز على الأسرة بعد الولادة لتقليل مخاطرهن".



وتابعت: "تعتبر نتائج فترة الولادة من المؤشرات الهامة للصحة والتطور مدى الحياة، مما يشير إلى أن تحسين الرعاية السابقة للحمل، والرعاية السابقة للولادة، وحديثي الولادة أمر بالغ الأهمية لهذه الفئة السكانية".