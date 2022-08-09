حفظ التحقيقات في وفاه شاب بسبب جرعة مخدرات بالمرج

الثلاثاء 09/أغسطس/2022 - 11:53 ص

كشفت تحقيقات نيابة المرج اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول العثور علي جثة شاب لقي مصرعه فى أحد الشوارع بنطاق قسم شرطة المرج، نتيجه تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، حيث نفت التحقيقات وجود شبهة جنائية، وامرت النيابة بحفظ التحقيقات.

كانت النيابة امرت بالتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

وكان قسم شرطة المرج، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من عمره، يرتدي ملابسة كامله، وعدم وجود أى إصابات بسجده، كما عثر على آثار مواد مخدرة بجوارة. وتحرر محضر بالواقعة.