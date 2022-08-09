أسرة أسامة أنور عكاشة ترد على شائعة زواجه من عبير منير

الثلاثاء 09/أغسطس/2022 - 09:45 ص

ردت أسرة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، على التصريحات المنسوبة الفنانة عبير منير، التي خرجت في بعض اللقاءات مؤخرًا وكشفت تفاصيل زواجها من الراحل الذي استمر 4 سنوات.

وقالت أسرة أسامة أنور عكاشة في بيانها: تابعت الأسرة ببالغ الاستياء ما أذيع من لقاءات إعلامية على بعض القنوات بشأن الوالد، ولا يخفى على أحد أن الوالد لا يعد فقط رب أسرة أسامة أنور عكاشة، بل وكما تتردد العبارة دومًا على لسان أحبائه: ده مش أبوكم بس ده أبونا كلنا، ولم يكن هذا من فراغ بل نتاج سنوات سخر فيها أبونا فكره لترك أثر وقيمة وتراث يرقى بوجدان جمهوره.