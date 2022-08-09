تكريم "الكرداوي" لمجهوداتها في التحول الرقمي

الثلاثاء 09/أغسطس/2022 - 09:27 ص

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاعلامية رضا الكرداوى استشاري تكنولوجيا الاعلام. وقد سلم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، سلم الكرداوي الدرع نيابة عن الوزير، تقديرا لها على المجهودات القيمة التي قامت بها بالنسبة لتدريب الطلاب على التقنيات التكنولوجية الحديثة في التعلم.

جاء ذلك خلال احتفالية إعلان الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي للعام 2021/202. والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي.

وقد قام الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية في المسابقة بتقديم كتبهم لأول مرة، على هيئة عروض رسوم متحركة وموشن جرافيك وعروض واقع معزز. وهي الفكرة التي طرحتها الكرداوي سابقا على وزارة التربية والتعليم، والتي تتمثل في تدريب الطلاب على تحويل دروسهم التعليمية لاشكال تكنولوجية حديثة، مما يحقق لهم متعة تلقى المعرفة، كما يحقق الأهداف المنشودة من عملية التعلم، وهي الفكرة التي تم تنفيذها لأول مرة وعرضها في هذه الاحتفالية.

وقد شارك في الاحتفال الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والسفيرة مريم الكعبى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، والدكتور وليد أحمد آل على مستشار مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية نيابة عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وعمر النابلسى المدير التنفيذى بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والاستاذة إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، وعدد من قيادات الوزارة.

وقد ألقى الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين كلمة نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونقل تحيات الدكتور الوزير للحاضرين. كما اشاد حجازي، بتجربة الكرداوي الجديدة في مجال التحول الرقمي في التعليم والتي ظهرت باكورتها لأول مره اليوم في عرض الطلاب لكتبهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قائلا لم يعد الكتاب المدرسي هو المصدر الوحيد للمعرفة في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، بل سيشارك المعلم والطالب في إنتاج مواد رقمية تساهم في عملية التعلم،وأننا نعتبر أن هذه بداية ممتازة نشجعها ونتمنى أن تكتمل. كما اشاد حجازي بمجهودات قطاع الانشطة بالوزارة والإعلامية رضا الكرداوى على هذه الأفكار والمجهودات القيمة ووعد بالسعي لاستكمال تنفيذ هذه الفكرة، حتى تكتمل منظومة التعليم الرقمية.