أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، وذلك على مستوى البنوك العاملة بمصر والبالغ عددها 38 بنكا حكوميا وخاصا.
وبلغ أقل سعر للدولار أمام الجنيه نحو 19.06 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع في بنك البركة الإسلامي.
وسجل أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.15 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي.
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 19.08 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، الكويت الوطني،المشرق، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي".
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.1 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع في بنوك “ فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر”.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.11 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهليQNB.
بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع في بنوك “الإسكندرية، التحراي الدوليCIB، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي”.