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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022

الدولار
الدولار
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استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، وذلك على مستوى البنوك العاملة بمصر والبالغ عددها 38 بنكا حكوميا وخاصا.
وبلغ أقل سعر للدولار أمام الجنيه نحو 19.06 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع في بنك البركة الإسلامي.

وسجل أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.15 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الاسلامي.
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه لنحو 19.08 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، التنمية الصناعية، الكويت الوطني،المشرق، كريدي أجريكول، العربي الإفريقي الدولي".
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.1 جنيه للشراء و 19.19 جنيه للبيع في بنوك “ فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر”.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.11 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهليQNB.
بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.12 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع في بنوك “الإسكندرية، التحراي الدوليCIB، الأهلي المتحد، العقاري المصري العربي”.
 

الدولار اليوم اسعار الدولار
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