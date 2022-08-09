بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 09/أغسطس/2022 - 12:56 ص

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 4.9 نقاط، ليبلغ مستوى 7717.7 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 192.6 مليون سهم عبر تنفيذ 11912 صفقة نقدية، بقيمة 45.3 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 4.7 نقاط، ليبلغ مستوى 5883.61 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.08 % من خلال تداول 112.3 مليون سهم عبر تنفيذ 4748 صفقة نقدية، بقيمة 10.7 ملايين دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الأول 5.15 نقاط، ليبلغ مستوى 6600.83 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 % من خلال تداول 80.3 مليون سهم عبر تنفيذ 7164 صفقة، بقيمة 34.5 مليون دينار.