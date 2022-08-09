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الأربعاء 10 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 4.9 نقاط، ليبلغ مستوى 7717.7 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 %. 

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 192.6 مليون سهم عبر تنفيذ 11912 صفقة نقدية، بقيمة 45.3 مليون دينار كويتي. 

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 4.7 نقاط، ليبلغ مستوى 5883.61 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.08 % من خلال تداول 112.3 مليون سهم عبر تنفيذ 4748 صفقة نقدية، بقيمة 10.7 ملايين دينار كويتي. 

وصعد مؤشر السوق الأول 5.15 نقاط، ليبلغ مستوى 6600.83 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 % من خلال تداول 80.3 مليون سهم عبر تنفيذ 7164 صفقة، بقيمة 34.5 مليون دينار.

بورصة الكويت ارتفاع
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