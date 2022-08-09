مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع

الثلاثاء 09/أغسطس/2022 - 01:38 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 80.45 نقطة ليقفل عند مستوى 12297.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 156 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.