أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.09%، ليصل عند 7756.56 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.3 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 شركات، واستمرار أسهم 20 شركةً على ثبات.
اقتصاد
بورصة تونس تغلق على ارتفاع
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أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.09%، ليصل عند 7756.56 نقطة.
أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.09%، ليصل عند 7756.56 نقطة.