بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الثلاثاء 09/أغسطس/2022 - 01:40 ص

أقفلَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.09%، ليصل عند 7756.56 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 2.3 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 شركات، واستمرار أسهم 20 شركةً على ثبات.