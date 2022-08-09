كورونا في لبنان.. تسجيل 1850 إصابة جديدة

الثلاثاء 09/أغسطس/2022 - 01:39 ص

سجلت وزارة الصحة اللبنانية حالتي وفاة و1850 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن العدد التراكمي للحالات المؤكدة بفيروس كورونا منذ تفشى الوباء في البلاد ارتفع إلى 1188468 إصابة في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات 10550 حالة.