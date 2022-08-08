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الأربعاء 10 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

رفع 174 حالة إشغالات للمحال والباعة الجائلين بالمنيرة الغربية

رفع الاشغالات بحي
رفع الاشغالات بحي شمال
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قام حي شمال الجيزة برفع الإشغالات وازاله للتعديات علي الطريق العام، بقطاع اشغالات المنيرة الغربية، بعد حملة مكبرة بمرافقة إدارات البيئة والأجهزة الميدانية، لرفع الاشغالات الثابته والمتحركة، وتمكنت الحملة من مصادرة عدد 174 حالة اشغال.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وازاله للتعديات علي الطريق العام، بالاضافة إلى تحرير محاضر مخالفة للمحلات والتأكيد على تواجد صناديق القمامه أمام المحلات، بمتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة، ومجموعة العمل المرافقة.

 

محاضر مخالفة للمحلات التأكيد على تواجد صناديق القمامه امام المحلات
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