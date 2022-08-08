رفع 174 حالة إشغالات للمحال والباعة الجائلين بالمنيرة الغربية

الإثنين 08/أغسطس/2022 - 11:05 م

قام حي شمال الجيزة برفع الإشغالات وازاله للتعديات علي الطريق العام، بقطاع اشغالات المنيرة الغربية، بعد حملة مكبرة بمرافقة إدارات البيئة والأجهزة الميدانية، لرفع الاشغالات الثابته والمتحركة، وتمكنت الحملة من مصادرة عدد 174 حالة اشغال.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وازاله للتعديات علي الطريق العام، بالاضافة إلى تحرير محاضر مخالفة للمحلات والتأكيد على تواجد صناديق القمامه أمام المحلات، بمتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة، ومجموعة العمل المرافقة.