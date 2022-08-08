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الأربعاء 10 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبدالرحيم علي يهنئ الزميل سيد علي بمناسبة زفاف كريمته

البوابة نيوز
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تقدم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس  مجلس إدارة ورئيس تحرير «البوابة نيوز»، وأسرة التحرير، بخالص التهاني القلبية إلى الزميل سيد علي، بإدارة الأمن، بمناسبة زفاف كريمته هاجر سيد علي والأستاذ إسلام فؤاد، مع خالص التمنى بحياة زوجية سعيدة، وأن يجمع الله بينهما في خير.
 

عبدالرحيم علي البوابة نيوز سيد علي
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