عبدالرحيم علي يهنئ الزميل سيد علي بمناسبة زفاف كريمته

الإثنين 08/أغسطس/2022 - 06:26 م

تقدم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير «البوابة نيوز»، وأسرة التحرير، بخالص التهاني القلبية إلى الزميل سيد علي، بإدارة الأمن، بمناسبة زفاف كريمته هاجر سيد علي والأستاذ إسلام فؤاد، مع خالص التمنى بحياة زوجية سعيدة، وأن يجمع الله بينهما في خير.

