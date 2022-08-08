أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022

الإثنين 08/أغسطس/2022 - 04:22 م

تباينت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022، وسجل عيار 21 نحو 1075 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 921.5 جنيها، وعيار 24 نحو 1228.5 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8600 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1781 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.