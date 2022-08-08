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الأربعاء 10 أغسطس 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"الدفاع" الصينية: إجراءات بكين المضادة لزيارة بيلوسي إلى تايوان مبررة

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
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 ذكرت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن الإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لمنطقة تايوان الصينية، مبررة ومناسبة.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن متحدث باسم الوزارة،  قوله تعليقا على الإجراءات المضادة، بما في ذلك إلغاء ثلاثة أنشطة تبادلية بين الجيشين الصيني والأمريكي: "إن التوترات الحالية عبر مضيق تايوان ناتجة فقط عن الاستفزازات من الجانب الأمريكي"، لافتا إلى أنه يجب على الجانب الأمريكي تحمل المسؤولية الكاملة ومواجهة العواقب الوخيمة.
وأشار إلى أن الجانب الصيني أوضح موقفه الصارم بشأن العلاقات الصينية - الأمريكية والعلاقات بين الجيشين ومسألة تايوان، وقدم مرارا احتجاجات رسمية إلى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بزيارة بيلوسي إلى تايوان، ومع ذلك، فإن تصرفات الجانب الأمريكي خانت التزاماته.
وحث المتحدث، الجانب الأمريكي على الاحترام الجاد للمصالح الأساسية للجانب الصيني والامتناع عن مواصلة السير في الطريق الخطأ.

الصين تايوان نانسي بيلوسي
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