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الأربعاء 10 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اليوم.. انطلاق الأوكازيون الصيفي 2022 لمدة شهر

الاوكازيون الصيفي
الاوكازيون الصيفي
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انطلاق الأوكازيون الصيفي 2022  بدء من اليوم الاثنين ولمدة شهر، مشيرة إلى أن المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون يجب  أن تلتزم بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى للسلع خلال الشهر السابق، ومن المتوقع أن يشارك من 3500 الى 4000 محل.

ووفقاً لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي 2022، فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الصيفى 2022 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

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