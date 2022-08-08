أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأحد، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 56519 شفيت منها 52883 حالة وتوفيت 3153 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل 45 إصابة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأحد، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأحد، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.