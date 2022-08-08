كورونا في سوريا.. تسجيل 45 إصابة جديدة

الإثنين 08/أغسطس/2022 - 05:30 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الأحد، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 56519 شفيت منها 52883 حالة وتوفيت 3153 حالة.