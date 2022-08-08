تعرف على حظك في أبراج اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022

الإثنين 08/أغسطس/2022 - 12:01 ص

تقدم "البوابة نيوز" توقعات الأبراج، اليوم الإثنين الموافق 8 أغسطس 2022، بحسب خبراء الفلك والنجوم.



برج الحمل

على الصعيد العاطفي

تقدّم للشريك أفضل ما عندك وتحافظ على تفاؤلك وتكون متحمساً للعلاقة

على الصعيد المهني

الحظ يقف دائماً إلى جانبك وأي مشكلة تتعرض لها تجد من يساعدك على حلها.

على الصعيد الصحي

إذا كنت تشعر بغثيان شبه دائم فما عليك سوى مراجعة الطبيب ليصف لك العلاج اللازم



برج الثور

على الصعيد العاطفي

عزيزي مولود برج الثور تملك خبرة طويلة في العلاقات العاطفية تخوّلك عدم الوقوع في الحب بسرعة

على الصعيد المهني

عزيزي مولود برج الثور تزداد تحدياتك للمصاعب التي تواجهك في العمل وتثبت جدارتك من جديد.

على الصعيد الصحي

عزيزي مولود برج الثور الامتناع عن بعض المأكولات المفضّلة لديك مفيد، ولا سيّما إذا كانت مشبعة بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة



برج الجوزاء

على الصعيد العاطفي

لا بدّ من أنك تحتاج إلى تعاطف الحبيب وإلى وقوفه بقربك في أصعب الظروف التي تمر بها

على الصعيد المهني

احذر من المشاحنات في العمل لسبب لا يستحق الذكر وكن عاقلاً إذا بادر أحدهم بإزعاجك.

على الصعيد الصحي

تكثر السهرات في الصيف وتناول المشروبات الروحية، عليك الانتباه جيداً إلى معدتك



برج الجوزاء

على الصعيد العاطفي

لا بدّ من أنك تحتاج إلى تعاطف الحبيب وإلى وقوفه بقربك في أصعب الظروف التي تمر بها

على الصعيد المهني

احذر من المشاحنات في العمل لسبب لا يستحق الذكر وكن عاقلاً إذا بادر أحدهم بإزعاجك.

على الصعيد الصحي

تكثر السهرات في الصيف وتناول المشروبات الروحية، عليك الانتباه جيداً إلى معدتك



برج السرطان

على الصعيد العاطفي

الغيرة تهدّد العلاقة بالشريك، والسبب هو بعض الريبة في تصرفاتك، ما أثار الشك لديه

على الصعيد المهني

الحذر واجب دائماً وخصوصاً في مجال العمل، ننصحك بعدم وضع كامل ثقتك بأحد.

على الصعيد الصحي

إذا أحسست أن وضعك الصحي يتحسّن، فهذا جراء تطبيق إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال التغذية



برج الأسد

على الصعيد العاطفي

الجو يثير لديك المخاوف والهواجس ولا بدّ من أن يبدّدها الحبيب لتطمئن وترتاح

على الصعيد المهني

مرحلة جديدة في العمل، يجب التنسيق مع الجميع ليسهل تنفيذ العمل وإنجازه على أكمل وجه.

على الصعيد الصحي

تتعافى من أزمة صحية وتعود إلى حياتك بمعنويات عالية وتقرر اتباع نظام غذائي جديد

برج العذراء

على الصعيد العاطفي

سوء تفاهم مع الشريك يؤدّي إلى بعض الاختلاف في وجهات النظر، لكن يتم حلّه بعد تدخل صديق مشترك

على الصعيد المهني

تجنب الحالات المربكة في عملك وقف جانباً كي تجد لا نفسك في وسط المشاكل.

على الصعيد الصحي

عليك أن تختار بين أن تكون بصحة جيدة أو بصحة عليلة، الحلول متعددة أمامك فاختر المناسب لك

برج الميزان

على الصعيد العاطفي

ينتابكما تراجع معنوي مترافقاً مع بعض القلق الذي يجبركما على الحسم قبل تفاقم الأمور

على الصعيد المهني

اندفاعك إلى العمل سيوصلك إلى هدفك بكل تأكيد، فما عليك سوى العمل بجد للوصول إلى ما ترمي إليه.

على الصعيد الصحي

الآلام العابرة التي تنتابك بين حين وآخر تفرض عليك مراجعة الطبيب اليوم قبل الغد



برج العقرب

على الصعيد العاطفي

تتحقق آمال كثيرة لكن لا بد من أن تتنازل قليلاً عن بعض الحقوق التي هي من حق الشريك

على الصعيد المهني

عدم تقبلك لآراء زملائك في العمل يفرض عليك نوع من العزلة وسوء تقديرهم لك.

على الصعيد الصحي

من أراد المحافظة على صحة سليمة عليه القيام بما يلزم ليتوصل إلى ذلك، هذا هو المطلوب منك اليوم



برج القوس

على الصعيد العاطفي

تصرفات الشريك اليوم قد تبدو مريبة نوعاً ما، فحاول أن تستوضحه ما يثير دهشتك من تصرفاته

على الصعيد المهني

ترغب بتطوير نفسك بالعمل عن طريق اتباع دورات تدريبية أو دورة تقوية لغة أجنبية.

على الصعيد الصحي

الرشاقة التي تتمتع بها لم تعرفها منذ مدة طويلة، والسبب ممارسة الرياضة التي بدأت تظهر نتائجها

برج الجدي

على الصعيد العاطفي

إذا كنت متمسكاً بوجهة نظرك، لا تتردّد في طرحها على الشريك وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل

على الصعيد المهني

بعض زملائك في العمل يتهمك بالتقصير بإنجاز عملك ويحاول إيقاعك بفخ الوقت لتلام من قبل مديرك.

على الصعيد الصحي

عالج وضعك الصحي مع أصحاب الاختصاص ولا تتصرف بعناد وتصلب



برج الدلو

على الصعيد العاطفي

عزيزي مولود برج الدلو لا تكن هجومياً مع الشريك في طريقة تعاطيك معه، فقد يكشر عن أنيابه ويفجر غضبه في وجهك

على الصعيد المهني

عزيزي مولود برج الدلو بعض القرارات تكون هامة ومستعجلة يجب البت فيها بسرعة وتتبع خطوات تنفيذها بدقة.

على الصعيد الصحي

عزيزي مولود برج الدلو لا تهمل صحتك ولا تستخف بكل ما يعود عليها بالنفع، ولا سيما ممارسة الرياضة المفيدة لها جداً



برج الحوت

على الصعيد العاطفي

تلتقي شخصاً تقع في حبه من النظرة الأولى وتتطور الأمور بينكما بسرعة ومن دون تخطيط

على الصعيد المهني

يدفعك أمر هام لإنجاز بعض المشاريع الكبيرة بالتعاون مع زملائك في العمل بالوقت المحدد.

على الصعيد الصحي

كل أدوية الأعشاب التي تتناولها للتخلص من السمنة لا تكفي، عليك القيام ببعض التمارين الرياضية