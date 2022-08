تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022

الإثنين 08/أغسطس/2022 - 12:00 ص

تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلى لكل محافظة، اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

صلاة الفجر 3:41 AM

الشروق 5:17 AM

صلاة الظهر 12:01 PM

صلاة العصر 3:38 PM

صلاة المغرب 6:44 PM

صلاة العشاء 8:09 PM



مواقيت الصلاة فى الأسكندرية

صلاة الفجر 3:43 AM

الشروق 5:21 AM

صلاة الظهر 12:06 PM

صلاة العصر 3:45 PM

صلاة المغرب 6:51 PM

صلاة العشاء 8:18 PM

مواقيت الصلاة فى اسيوط

صلاة الفجر 3:51 AM

الشروق 5:23 AM

صلاة الظهر 12:02 PM

صلاة العصر 3:35 PM

صلاة المغرب 6:41 PM

صلاة العشاء 8:03 PM



مواقيت الصلاة فى أسوان

صلاة الفجر 4:27 AM

الشروق 5:56 AM

صلاة الظهر 12:30 PM

صلاة العصر 3:56 PM

صلاة المغرب 7:04 PM

صلاة العشاء 8:23 PM

مواقيت الصلاة فى الجيزة

صلاة الفجر 3:42 AM

الشروق 5:18 AM

صلاة الظهر 12:02 PM

صلاة العصر 3:40 PM

صلاة المغرب 6:46 PM

صلاة العشاء 8:11 PM

مواقيت الصلاة فى بنى سويف

صلاة الفجر 3:45 AM

الشروق 5:20 AM

صلاة الظهر 12:01 PM

صلاة العصر 3:37 PM

صلاة المغرب 6:43 PM

صلاة العشاء 8:07 PM

مواقيت الصلاة فى المنصورة

صلاة الفجر 3:37 AM

الشروق 5:15 AM

صلاة الظهر 12:00 PM

صلاة العصر 3:39 PM

صلاة المغرب 6:45 PM

صلاة العشاء 8:11 PM

مواقيت الصلاة فى كفر الشيخ

صلاة الفجر 3:39 AM

الشروق 5:17 AM

صلاة الظهر 12:02 PM

صلاة العصر 3:41 PM

صلاة المغرب 6:47 PM

صلاة العشاء 8:13 PM



مواقيت الصلاة فى إسماعيلية

صلاة الفجر 3:35 AM

الشروق 5:12 AM

صلاة الظهر 11:57 AM

صلاة العصر 3:35 PM

صلاة المغرب 6:41 PM

صلاة العشاء 8:07 PM