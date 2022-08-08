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الأربعاء 10 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلى لكل محافظة، اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

صلاة الفجر 3:41 AM
الشروق 5:17 AM
صلاة الظهر 12:01 PM
صلاة العصر 3:38 PM
صلاة المغرب 6:44 PM
صلاة العشاء 8:09 PM


مواقيت الصلاة فى الأسكندرية

صلاة الفجر 3:43 AM
الشروق 5:21 AM
صلاة الظهر 12:06 PM
صلاة العصر 3:45 PM
صلاة المغرب 6:51 PM
صلاة العشاء 8:18 PM

مواقيت الصلاة فى اسيوط

صلاة الفجر 3:51 AM
الشروق 5:23 AM
صلاة الظهر 12:02 PM
صلاة العصر 3:35 PM
صلاة المغرب 6:41 PM
صلاة العشاء 8:03 PM


مواقيت الصلاة فى أسوان

صلاة الفجر 4:27 AM
الشروق 5:56 AM
صلاة الظهر 12:30 PM
صلاة العصر 3:56 PM
صلاة المغرب 7:04 PM
صلاة العشاء 8:23 PM

مواقيت الصلاة فى الجيزة

صلاة الفجر 3:42 AM
الشروق 5:18 AM
صلاة الظهر 12:02 PM
صلاة العصر 3:40 PM
صلاة المغرب 6:46 PM
صلاة العشاء 8:11 PM

مواقيت الصلاة فى بنى سويف

صلاة الفجر 3:45 AM
الشروق 5:20 AM
صلاة الظهر 12:01 PM
صلاة العصر 3:37 PM
صلاة المغرب 6:43 PM
صلاة العشاء 8:07 PM

مواقيت الصلاة فى المنصورة

صلاة الفجر 3:37 AM
الشروق 5:15 AM
صلاة الظهر 12:00 PM
صلاة العصر 3:39 PM
صلاة المغرب 6:45 PM
صلاة العشاء 8:11 PM

مواقيت الصلاة فى كفر الشيخ

صلاة الفجر 3:39 AM
الشروق 5:17 AM
صلاة الظهر 12:02 PM
صلاة العصر 3:41 PM
صلاة المغرب 6:47 PM
صلاة العشاء 8:13 PM


مواقيت الصلاة فى إسماعيلية

صلاة الفجر 3:35 AM
الشروق 5:12 AM
صلاة الظهر 11:57 AM
صلاة العصر 3:35 PM
صلاة المغرب 6:41 PM
صلاة العشاء 8:07 PM

تعرف على مواقيت الصلاة خدمة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم
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