تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022

تقدم "البوابة نيوز" خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلى لكل محافظة، اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
صلاة الفجر 3:41 AM
الشروق 5:17 AM
صلاة الظهر 12:01 PM
صلاة العصر 3:38 PM
صلاة المغرب 6:44 PM
صلاة العشاء 8:09 PM
مواقيت الصلاة فى الأسكندرية
صلاة الفجر 3:43 AM
الشروق 5:21 AM
صلاة الظهر 12:06 PM
صلاة العصر 3:45 PM
صلاة المغرب 6:51 PM
صلاة العشاء 8:18 PM
مواقيت الصلاة فى اسيوط
صلاة الفجر 3:51 AM
الشروق 5:23 AM
صلاة الظهر 12:02 PM
صلاة العصر 3:35 PM
صلاة المغرب 6:41 PM
صلاة العشاء 8:03 PM
مواقيت الصلاة فى أسوان
صلاة الفجر 4:27 AM
الشروق 5:56 AM
صلاة الظهر 12:30 PM
صلاة العصر 3:56 PM
صلاة المغرب 7:04 PM
صلاة العشاء 8:23 PM
مواقيت الصلاة فى الجيزة
صلاة الفجر 3:42 AM
الشروق 5:18 AM
صلاة الظهر 12:02 PM
صلاة العصر 3:40 PM
صلاة المغرب 6:46 PM
صلاة العشاء 8:11 PM
مواقيت الصلاة فى بنى سويف
صلاة الفجر 3:45 AM
الشروق 5:20 AM
صلاة الظهر 12:01 PM
صلاة العصر 3:37 PM
صلاة المغرب 6:43 PM
صلاة العشاء 8:07 PM
مواقيت الصلاة فى المنصورة
صلاة الفجر 3:37 AM
الشروق 5:15 AM
صلاة الظهر 12:00 PM
صلاة العصر 3:39 PM
صلاة المغرب 6:45 PM
صلاة العشاء 8:11 PM
مواقيت الصلاة فى كفر الشيخ
صلاة الفجر 3:39 AM
الشروق 5:17 AM
صلاة الظهر 12:02 PM
صلاة العصر 3:41 PM
صلاة المغرب 6:47 PM
صلاة العشاء 8:13 PM
مواقيت الصلاة فى إسماعيلية
صلاة الفجر 3:35 AM
الشروق 5:12 AM
صلاة الظهر 11:57 AM
صلاة العصر 3:35 PM
صلاة المغرب 6:41 PM
صلاة العشاء 8:07 PM