"تسلا" تواجه تحقيقًا فيدراليًا في حادثتين مع دراجات نارية

الأحد 07/أغسطس/2022 - 05:26 م

أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة بدء التحقيق في حادثتي تصادم وقعتا الشهر الماضي؛ اصطدمت خلالهما سيارتا "تسلا" ذواتا نظام القيادة الآلية الجزئي بدراجات نارية على الطرق السريعة في الظلام.

وتشتبه الإدارة الفيدرالية الأمريكية في أن نظام مساعدة السائق المؤتمت جزئيًا في سيارات "تسلا" كان قيد الاستخدام أثناء الحادثتين.

وقالت الوكالة إنها أرسلت فرق تحقيق لموقعي الحادثين، وبمجرد جمع المزيد من المعلومات، تشن تحقيقًا أوسع يشمل جميع الحوادث التي تصادمت فيها سيارات "تسلا" مع سيارات الطوارئ المتوقفة على طول الطرق السريعة.

وتحقق الإدارة الوطنية للسلامة المرورية أيضًا في أكثر من 750 شكوى تفيد بأنَّ سيارات تسلا ذاتية القيادة الجزئية تكبح الفرامل دون سبب.

كما تنذر الحادثتان الأخيرتان بأن مركبات "تسلا" المؤتمتة جزئيًا لا تتوقف للدراجات النارية.