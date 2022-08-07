ads
الأربعاء 10 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"تسلا" تواجه تحقيقًا فيدراليًا في حادثتين مع دراجات نارية

سيارة تسلا
سيارة تسلا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة بدء التحقيق في حادثتي تصادم وقعتا الشهر الماضي؛ اصطدمت خلالهما سيارتا "تسلا" ذواتا نظام القيادة الآلية الجزئي بدراجات نارية على الطرق السريعة في الظلام.

وتشتبه الإدارة الفيدرالية الأمريكية في أن نظام مساعدة السائق المؤتمت جزئيًا في سيارات "تسلا" كان قيد الاستخدام أثناء الحادثتين.

وقالت الوكالة إنها أرسلت فرق تحقيق لموقعي الحادثين، وبمجرد جمع المزيد من المعلومات، تشن تحقيقًا أوسع يشمل جميع الحوادث التي تصادمت فيها سيارات "تسلا" مع سيارات الطوارئ المتوقفة على طول الطرق السريعة.

وتحقق الإدارة الوطنية للسلامة المرورية أيضًا في أكثر من 750 شكوى تفيد بأنَّ سيارات تسلا ذاتية القيادة الجزئية تكبح الفرامل دون سبب.

كما تنذر الحادثتان الأخيرتان بأن مركبات "تسلا" المؤتمتة جزئيًا لا تتوقف للدراجات النارية.

الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الولايات المتحدة تسلا
ads