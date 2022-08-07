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الأربعاء 10 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

إبداعات "البوابة نيوز".. قصيدة "قناة الخير" لـ عيد حميدة

عيد حميدة
عيد حميدة
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"قناة الخير"
شد القلوع يا بطل

وافتح بيبان الخير
بلدك بتفرح يا بطل
والبركه في التغيير
راحت ليالى الالم
عشنا ف ضلامها كتير
واهو جه معاد الفرح 
يا مصر وتقولى
مهما العذاب هيطول
لابد هتنولى
شريان جديد اتولد
والعقد كان لولى
كان عندنا من زمن
وسط الرمال شريان
حفروه جدودنا هنا
قبل الزمان بزمان
ماتوا وعاشت قناتنا
تبهر الأوطان
وف وقت قال البطل
لازم بلادنا تعيش
نحفر قناة تانية
ويكون قائدها "مميش"
يسعد قلوب شعبنا
وف حضنها هنعيش
وبسرعة كان ابتدا
مشوار الألف ميل
يطوى الرمال والحصى
طول النهار والليل
لا يوم يحس بتعب
ولا دمع عينه يسيل
مصر العظيمه بتتولد
من تانى أفراحها
السعد فيها اتوجد
وخلاص مضى نوحها
يا أم الشهيد افرحى
ابنك فدا روحها 

قناة الخير ثقافة قصيدة البوابةه نيوز إبداعات
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