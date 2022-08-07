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الأربعاء 10 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. مجالس الإفتاء بالمساجد الكبرى تنشر الفكر الوسطي

إحدى المجالس
إحدى المجالس
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شهدت مجالس الافتاء بالمساجد الكبرى بين المغرب والعشاء إقبالًا متميزًا، وحرصًا من الجمهور على سؤال المختصين والعلماء في القضايا الفقهية التي تشغلهم.

 جاء ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى.

جدير بالذكر أن مجالس الإفتاء تراعي التيسير في الفتاوى، وتيسر معرفة الأحكام من العلماء المتخصصين وأئمة وواعظات وزارة الأوقاف وأمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية من خلال التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.
 

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دار الإفتاء المصرية وزارة الأوقاف نشر الفكر الوسطي
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