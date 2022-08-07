بداية مبشرة لأغسطس.. أمطار أعلى من المعدل على حوضي عطبرة والنيل الأزرق

الأحد 07/أغسطس/2022 - 11:35 ص

انطلق اليوم اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل - حيث تبين أن الأمطار أعلي من المعدل علي حوضي نهر عطبرة والنيل الازرق فى بداية مبشرة لشهر أغسطس - ، والحالة الهيدرولوجية للنهر ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن الوزارة لا تألو جهداً في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإحتياجات المائية للمنتفعين ، مشيراً إلى أن كافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول ، وأن الوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الإحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة ، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الإستخدامات الأخرى.

وإستعرض سيادته خلال الإجتماع الموقف المائى بمختلف المحافظات ، وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة ، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف ، موجهاً بالإستمرار في رفع حالة الإستنفار بكافة أجهزة الوزارة ، والتأكيد على دورية عقد اللجنة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.

و وجه سيادته بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الإحتياجات المائية ، وبما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية ، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة ، وإنعكاس ذلك على تقليل شكاوي المياه.