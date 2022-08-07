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الأحد 07 أغسطس 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الإعلامية الشابة كنزي مدكور: أنا بنت التليفزيون المصري

الإعلامية الشابة
الإعلامية الشابة كنزي مدكور
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عبرت الإعلامية الشابة كنزي مدكور عن سعادتها بانطلاق برنامجها الجديد البنات والصيف على شاشة القناة الفضائية المصرية، مشيرة أن البرنامج تعتمد فكرته على اصطحاب عدد من الفتيات من أعمار سنية متفاوتة في جولات ترفيهية في الأماكن السياحية والمتنزهات للحديث عن طقوسهن خلال إجازة الصيف. وأضافت الإعلامية الشابة صاحبة ال ١٥ عام، أنها تعتبر نفسها إبنة التليفزيون المصري، حيث كانت بدايتها في عُمر ٧ سنوات من خلال شاشة الفضائية المصرية عبر برنامج أحلى الأوقات مع كنزي، معبرة عن تقديرها للإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، والإعلامي خالد الأتربي رئيس القناة الفضائية، لحرصهم على منح الفرص للوجوه الشابة للظهور عبر شاشة التليفزيون المصري.

الإعلامية الشابة كنزي مدكور التليفزيون المصري برنامج البنات والصيف
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