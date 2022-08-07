الإعلامية الشابة كنزي مدكور: أنا بنت التليفزيون المصري

الأحد 07/أغسطس/2022 - 01:37 ص

عبرت الإعلامية الشابة كنزي مدكور عن سعادتها بانطلاق برنامجها الجديد البنات والصيف على شاشة القناة الفضائية المصرية، مشيرة أن البرنامج تعتمد فكرته على اصطحاب عدد من الفتيات من أعمار سنية متفاوتة في جولات ترفيهية في الأماكن السياحية والمتنزهات للحديث عن طقوسهن خلال إجازة الصيف. وأضافت الإعلامية الشابة صاحبة ال ١٥ عام، أنها تعتبر نفسها إبنة التليفزيون المصري، حيث كانت بدايتها في عُمر ٧ سنوات من خلال شاشة الفضائية المصرية عبر برنامج أحلى الأوقات مع كنزي، معبرة عن تقديرها للإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، والإعلامي خالد الأتربي رئيس القناة الفضائية، لحرصهم على منح الفرص للوجوه الشابة للظهور عبر شاشة التليفزيون المصري.