أعلنت وزارة الصحة العراقية أنها سجلت 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في انخفاض واضح لعدد الإصابات.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس مقابل تماثل 2140 حالة للشفاء خلال الساعات الماضية.
بوابة العرب
كورونا في العراق.. تسجيل 380 إصابة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة العراقية أنها سجلت 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في انخفاض واضح لعدد الإصابات.
أعلنت وزارة الصحة العراقية أنها سجلت 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في انخفاض واضح لعدد الإصابات.