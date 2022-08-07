ads
الأحد 07 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 380 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة العراقية أنها سجلت 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في انخفاض واضح لعدد الإصابات.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس مقابل تماثل 2140 حالة للشفاء خلال الساعات الماضية.

كورونا العراق إصابات وفيات
ads