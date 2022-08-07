كورونا في العراق.. تسجيل 380 إصابة جديدة

الأحد 07/أغسطس/2022 - 04:49 ص

أعلنت وزارة الصحة العراقية أنها سجلت 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في انخفاض واضح لعدد الإصابات.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس مقابل تماثل 2140 حالة للشفاء خلال الساعات الماضية.