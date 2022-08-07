كورونا في سوريا.. تسجيل 10 إصابات جديدة

الأحد 07/أغسطس/2022 - 07:52 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء8 حالات ووفاة3 حالات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 56474 شفيت منها 52877 حالات وتوفيت 3153 حالة.