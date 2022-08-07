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الأحد 07 أغسطس 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 8 أغسطس 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

- هيئة الأرصاد الجوية احوال الطقس الطقس الحار درجات الحرارة
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