حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 8 أغسطس 2022

الأحد 07/أغسطس/2022 - 12:05 ص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

