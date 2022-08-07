تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 أغسطس 2022

الأحد 07/أغسطس/2022 - 07:07 ص

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 32 24

وادى النطرون 34 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 25

مطروح 31 24

السلوم 32 21

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 22

نويبع 38 27

طابا 36 27

كاترين 35 19

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 24

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 37 25

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

ادفو 43 28

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 41 26

شلاتين 39 29

أبو رماد 39 28

حلايب 35 26

رأس حدربة 35 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 40 31

المدينة 44 34

الرياض 46 33

المنامة 41 35

أبوظبى 44 34

الدوحة 41 34

الكويت 47 34

دمشق 38 18

بيروت 30 27

عمان 34 22

القدس 30 19

غزة 29 22

بغداد 47 32

مسقط 34 30

صنعاء 23 15

الخرطوم 31 26

طرابلس 32 24

تونس 36 25

الجزائر 29 23

الرباط 26 17

نواكشوط 30 24

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 30 17

إسطنبول 30 23

إسلام آباد 33 25

نيودلهى 32 27

جاكرتا 32 24

بكين 34 23

كوالالمبور 34 25

طوكيو 32 26

أثينا 33 26

روما 36 24

باريس 26 16

مدريد 36 23

برلين 25 14

لندن 26 15

مونتريال 29 16

موسكو 30 16

نيويورك 32 25

واشنطن 33 24