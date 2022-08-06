النمسا تلاحق جرائم الكراهية عبر الإنترنت

السبت 06/أغسطس/2022 - 06:13 م

أكدت وزيرة الدولة النمساوية للشئون الدستورية والأوروبية كارولين أيدشتادلر أن الحكومة تدرس إنشاء مكتب مدع عام مستقل لملاحقة جرائم الكراهية عبر الإنترنت، على غرار مكتب المدعي العام الاقتصادي وقضايا الفساد.

وقالت الوزيرة في تصريح اليوم السبت "إن مشكلة منشورات الكراهية والتهديدات على الإنترنت تعد أكبر بكثير جدًا من التقديرات السابقة"، مشيرة إلى ضرورة رفع القدرات في التعامل مع هذه المنشورات التي تحض على الكراهية على الإنترنت في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت أن إنشاء مكتب مدع عام منفصل متخصص في قضايا الكراهية عبر الإنترنت يوفر فرصا كبيرة للضحايا لأن يكون هناك محامون لديهم خبرة خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي والتطورات التقنية والبريد الإلكتروني.. مشددة على أن قضايا الكراهية والتهديدات عبر الإنترنت يجب أن تؤخذ على محمل الجد ويتم البت فيها سريعا ومن خلال عناصر محترفة وذات خبرة واسعة بالجرائم الإلكترونية.

