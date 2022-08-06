تراجع فى نظام العمل لفترات قصيرة بنسبة 72% بالنمسا

السبت 06/أغسطس/2022 - 06:02 م

أكد وزير الاقتصاد والعمل فى النمسا مارتن كوشر أنه تم خفض برامج العمل لفترات قصيرة بعد انحسار المخاوف المتعلقة بوباء كورونا فى البلاد، وذلك منذ بداية العام الجاري، مشيرا الى أن إحصائيات النصف الأول من العام سجلت تراجعا فى نظم العمل بالوقت القصير بنسبة 72%.

وقال كوشر - فى تصريح، اليوم /السبت/ - "إن المرحلة التى كان فيها العمل لوقت قصير ضروريا للحفاظ على الوظائف على نطاق واسع وتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الوطنى قد انتهت بالفعل، ومع ذلك سيظل العمل لفترة قصيرة كأداة مهمة لمواجهة الأزمات فى سوق العمل فى المستقبل".

وأشار إلى انتهاء العمل لفترة قصيرة بسبب أزمة كورونا منذ بداية النصف الثانى من العام الجاري، موضحا أن العمل قصير الوقت الذى أصبح قائما حاليا يخضع لمعايير أكثر صرامة، لافتا إلى أن 6381 شخصا مازالوا مسجلين للعمل لفترات قصيرة فى النمسا فى نهاية يوليو الماضي.

