دراسة طبية تحذر من مخاطر النظام الغذائي النباتي على العظام

السبت 06/أغسطس/2022 - 04:53 م

حذرت دراسة طبية نمساوية من أن النظام الغذائي النباتي قد يرتبط بانخفاض كثافة المعادن في العظام مما يزيد من مخاطر التعرض للكسر.

وأظهرت الدراسة أن النباتيين الذين يمارسون رياضة رفع الأثقال أو يمارسون تمارين القوة لديهم عظام أقوى من النباتيين الذين يمارسون فقط أشكالا أخرى من التمارين الرياضية، مثل ركوب الدرجات أو السباحة.

وقال الدكتور كريستيان موشيتز الأستاذ في الجامعة الطبية بفيينا "تعد النزعة النباتية هي اتجاه عالمي مع تزايد أعداد الناس في جميع أنحاء العالم الذين يلتزمون بنظام غذائي نباتي بحت"، مشيرا إلى أن الدراسة أظهرت أن التدريب على المقاومة يعوض تضاؤل بنية العظام لدى الأشخاص النباتيين.

وعكف الباحثون على دراسة بيانات مسجلة لنحو 43 رجلاً وسيدة كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا لمدة خمس سنوات على الأقل مع بيانات 45 من الحيوانات آكلة اللحوم والأطعمة النباتية لمدة خمس سنوات على الأقل.. ووجد فريق البحث أن المشاركين النباتيين الذين استخدموا آلات الأثقال أو الأوزان الحرة أو مارسوا تمارين مقاومة وزن الجسم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع كانت لديهم عظام أقوى من النباتيين الذين لم يمارسوا تدريبات المقاومة، وكان النباتيون والحيوانات آكلة اللحوم الذين أجروا تدريبات المقاومة بنية عظمية مماثلة.

وشدد الباحثون على ضرورة أداء الأشخاص الذين يلتزمون بأسلوب حياة نباتي لتدريبات المقاومة بشكل منتظم للحفاظ على قوة العظام.