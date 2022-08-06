بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام في الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي

السبت 06/أغسطس/2022 - 12:04 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول بقيادة الملك محمد صلاح ضد فولهام في الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي الممتاز ظهر اليوم السبت بعد فوز ليفربول ببطولة الدرع الخيرية في إفتتاح الموسم الكروي الإنجليزي بعد تفوقه بقيادة محمد صلاح بثلاثية على مانشستر سيتي.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد فولهام

وتقام المباراة في الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت ويقدم موقع البوابة نيوز رابط بث مباشر لمباراة ليفربول وفولهام ويسعى يورجن كلوب خلال موسم 2022 / 2023 تحقيق اللقب بعد أن خسر زملاء محمد صلاح لقب الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة لحساب غريمة مانشستر سيتي وكذلك فقد لقب دوري أبطال أوروبا في المباراة النهائية بهدف وحيد ضد ريال مدريد.

ويركز فريق ليفربول هذا الموسم لتحقيق أكبر عدد من البطولات خاصة البريميرليج الذي يفتتح منافساته بمباراة اليوم ضد فولهام بعد أن أبرم عدد من الصفقات أبرزها المهاجم الارجواني نونيز من أجل تحقيق درع الدوري الإنجليزي.

ويلعب فريق ليفربول مباراة اليوم ضد فولهام وتنقل عبر رابط بث مباشر بتشكيل مكون من حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، لويس دياز.