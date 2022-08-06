تشاهدون اليوم.. ليفربول يتحدى فولهام.. باريس سان جيرمان في مواجهة كليرمون

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت أ6 غسطس 2022 والذي يشهد منافسات قوية في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي .
الدوري الإنجليزي الممتاز
13:30- فولهام × ليفربول
16:00 - توتنهام هوتسبير × ساوثهامتون
16:00 - نيوكاسل يونايتد × نوتينغهام فورست
16:00 - ليدز يونايتد × وولفرهامبتون
16:00 - بورنموث × أستون فيلا
18:30 - إيفرتون × تشيلسي
الدوري الألماني
15:30 - يونيون برلين × هيرتا برلين
15:30 - بوروسيا مونشنجلادباخ × هوفنهايم
15:30 – فولفسبورج × فيردر بريمن
15:30 – بوخوم × ماينز 05
15:30 – أوجسبورج × فرايبورج
18:30 - بوروسيا دورتموند × باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي
17:00 – ستراسبورج × موناكو
21:00 - كليرمون فوت × باريس سان جيرمان
الدوري البرتغالي
16:30 - ريو آفي × فيزيلا
19:00 - إستوريل برايا × فاماليكاو
21:30 – بورتو × ماريتيمو
الدوري المصري الممتاز
18:30 – فيوتشر × غزل المحلة
18:30 – فاركو × الإسماعيلي
21:00 – بيراميدز × المقاولون العرب