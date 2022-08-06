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السبت 06 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ليفربول يتحدى فولهام.. باريس سان جيرمان في مواجهة كليرمون

أرشيفية
أرشيفية
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت أ6 غسطس 2022 والذي يشهد منافسات قوية في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي .

الدوري الإنجليزي الممتاز

13:30- فولهام × ليفربول

16:00 - توتنهام هوتسبير × ساوثهامتون

16:00 - نيوكاسل يونايتد × نوتينغهام فورست

16:00 - ليدز يونايتد × وولفرهامبتون

16:00 - بورنموث × أستون فيلا

18:30 - إيفرتون × تشيلسي

 

الدوري الألماني

15:30 - يونيون برلين × هيرتا برلين

15:30 - بوروسيا مونشنجلادباخ × هوفنهايم

15:30 – فولفسبورج × فيردر بريمن

15:30 – بوخوم × ماينز 05

15:30 – أوجسبورج × فرايبورج

18:30 - بوروسيا دورتموند × باير ليفركوزن

الدوري الفرنسي 

17:00 – ستراسبورج × موناكو

21:00 - كليرمون فوت × باريس سان جيرمان

الدوري البرتغالي

16:30 - ريو آفي × فيزيلا

19:00 - إستوريل برايا × فاماليكاو

21:30 – بورتو × ماريتيمو

الدوري المصري الممتاز

18:30 – فيوتشر × غزل المحلة

18:30 – فاركو × الإسماعيلي 

21:00 – بيراميدز × المقاولون العرب

مواعيد المباريات الدوري الإنجليزي فولهام ليفربول باريس سان جيرمان
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