أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 6 أغسطس 2022

السبت 06/أغسطس/2022 - 09:11 ص

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في سوق الصرف المصرية،اليوم السبت ، لدى البنك المركزي، والبنوك التجارية وشركات الصرافة.

واستقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليصل إلى 19.0387 جنيه للشراء، و19.1484 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو “ العملة الأوروبية الموحدة” اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليصل إلى 19.4005 جنيه للشراء، و19.5160 جنيه للبيع.

وبلغ سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليصل إلى مستوى 23.18 جنيه للشراء، و23.35 جنيه للبيع .

وعلى صيعد العملات العربية فقد استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي ليصل إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.08 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.06 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدرهم اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 5.18 جنيه للشراء، و5.20 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ليصل إلى 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 62.06 جنيه للشراء، و62.40 جنيه للبيع.