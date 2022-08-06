نتيجتك هُنا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر بوابة مركز المعلومات

السبت 06/أغسطس/2022 - 01:24 ص

تصدرت نتيجة الثانوية العامة 2022، مؤشرات البحث بجوجل من الطلاب في الصف الثالث الثانوي وذلك بعد إعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانويةالعامة للعام الدراسي 2021-2022 وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة مركز المعلومات.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وذكر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال بيان رسمي، إنه سيتم إعلان تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول، اليوم السبت الموافق 6 أغيطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، وإعلان أسماء الطلاب الأوائل علي كافة التخصصات في مرحلة إتمام شهادة الثانوية العامة.

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني

نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2022

وبلع عدد الطلاب في مرحلة الثانوية العامة 2022 نحو العام ٧٠٧ آلاف و٩٩٢ طالبًا بالشعبتين «العلمية» و«الأدبية»، على مستوى الجمهورية، وحيث أجريت امتحانات الثانوية العامة وسط تطبيق شامل للإجراءات الإحترازية في جميع المدارس الثانوية وتأمين قوات الشرطة للمدارس من الخارج، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2022 عبر موقع الوزارة الرسمي، ويمكن الحصول عليها برقم الجلوس.

رابط الإستعلام نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

وإليكم خطوات الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول برقم الجلوس من خلال الدخول علي الرابط التالي فور تفعيله بشكل رسمي من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولًا: القيام بالدخول علي بوابة الثانوية العامة 2022.

ثانيًا: ثم إدخال رقم الجلوس.

ثالثًا: ثم تحديد التخصص.

رابعًا: ثم النقر علي كلمة بحث أو استعلام لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2022.

خامسًا: ثم الإنتظار ثواني حتي تظهر النتائج أمامك.