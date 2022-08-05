بالصور.. مايا دياب تتألق بسهرة صيفية مثيرة في العلمين الجديدة

الجمعة 05/أغسطس/2022 - 05:23 م

أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب سهرة غنائية ضخمة في العلمين الجديدة بحضور عدد كبير من الشباب من مختلف الأعمار.

حضرت مايا دياب بصحبة المنتج حمدي بدر وكان في استقبالهما منظم الحفل ياسر الحريري وبمجرد صعودها على خشبة المسرح خطفت الأنظار بإطلالة مثيرة وسط عاصفة من هتفافات وصيحات الإعجاب.

واشعلت دياب الحفل بعدد كبير من أغانيها المميزة منها

"أحلى كلام" التي تعاونت فيها مع المتتج حمدي بدر وهي باللهجة المصرية ، “يا قاطيفين”، “ايوه” وغيرها، بالاضافة الى اغاني اخرى كـ”شو حلو” للفنان زياد برجي و”الهوى سلطان ” ل جورج وسوف .. وامتد الحفل حتي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعه.