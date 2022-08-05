في ذكرى وفاته .. محمد نوح تاريخ حافل بالإبداع

الجمعة 05/أغسطس/2022 - 11:06 ص

ابن البلد، عاشق مصر الذي كانت ألحانه علامة مميزة في لحظات فارقة في تاريخ الوطن، متعدد المواهب، ممثل ومطرب وملحن، عاشق الفن محمد نوح، الذي تحل اليوم ذكرى وفاته، ولديه تجربة إخراجية من فيلم رحلة العائلة المقدسة، وحصد العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها، جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وجائزة الدولة التشجيعية للفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1991م.

وعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا عن المطرب محمد نوح، حيث وُلد في مدينة طنطا عام 1937م وتخرج في كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، عشق الفن منذ الطفولة وهو ما دفعه للحصول على دبلوم معهد الموسيقى العربية، ثم دراسة التاريخ الموسيقي في أمريكا بجامعة ستانفورد.

عمل أستاذا زائرا في معهدي الموسيقى العربية والسينما وأتقن العزف على عدد من الآلات الموسيقية، هي الكمان، العود، والناي، وكان عاشقا للوطن وعايش الفترة التي بدأت مع هزيمة يونيو 1967م وانتصار أكتوبر عام 1973ن، وأسس فرقة النهار التي طالما غنت الأغاني الوطنية والتي كانت السمة الأساسية لصوت محمد نوح الحماسي.

ساهم في وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام، منها المهاجر وإسكندرية كمان وكمان مع يوسف شاهين، وفيلم مرسيدس للمخرج يسري نصر الله، وفيلم كريستال للفنانة شريهان والمخرج عادل عوض، وفيلم قلب جرئ للفنان مصطفى قمر والمخرج محمد النجار، وفيلم قبضة الهلال للفنان يوسف منصور وليلى علوي وإخراج إبراهيم عفيفي، ومسرحية العالمة باشا للفنانة سهير زكي والفنان أبو بكر عزت.