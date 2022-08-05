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الجمعة 05 أغسطس 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن تعيين كلاتينبرج رئيسًا للجنة الحكام

الحكم الإنجليزي
الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتيبنرج
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 أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي عن التعاقد مع الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتيبنرج رئيسًا للجنة الحكام في الاتحاد. 

وقال الاتحاد في بيان رسمي إن تعاقده مع كلاتيبنرج ينص على توليه منصب رئيس لجنة الحكام، على أن يقيم في مصر بشكل دائم. 

في الوقت ذاته يستمر الحكم الإنجليزي السابق في منصبه كمستشار للاتحاد اليوناني لكرة القدم بتكليف من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على أن يقتصر عمله على اجتماعات الفيديو، وليس بالتواجد في اليونان. 

ويصل كلاتنبرج إلى القاهرة يوم السبت 6 أغسطس الحالي، من أجل بدء مهام عمله المتفق عليها مع الاتحاد.

الحكم الإنجليزي اتحاد الكرة
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