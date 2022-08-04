أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 4 أغسطس 2022

الخميس 04/أغسطس/2022 - 05:50 م

واصل سعر صرف الدولار استقراره في ختام تعاملات اليوم، الخميس نهاية الأسبوع فى البنوك الحكومية والخاصة بعد أن تجاوز 19 جنيها فى غالبية البنوك ، وسجل أعلى سعر له في بنك المصري الخليجي عند مستوى 19.11 جنيهًا للشراء، 19.13 جنيهًا للبيع.

سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك: (البركة) عند مستوى 18.87 جنيهًا للشراء، 18.97 جنيهًا للبيع.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

19.04 جنيه للشراء، 19.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

19.05 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

19.05 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.03 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.07 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.10 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

19.05 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

19.06 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

19.03 جنيه للشراء. 19.13 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

19.03 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع.