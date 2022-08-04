249.6 مليار درهم الودائع الادخارية في القطاع المصرفي مايو الماضي بالإمارات

الخميس 04/أغسطس/2022 - 02:56 م

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بدولة الإمارات (باستثناء الودائع بين البنوك)، إلى 249.613 مليار درهم نهاية مايو (آيار) الماضي، بزيادة علي أساس سنوي بلغت 8.9% أو ما يعادل 20.44 مليار درهم، مقارنة بنحو 229.18 مليار درهم في مايو 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم الخميس، أن الودائع الادخارية زادت على أساس شهري بنسبة 0.25% مقارنة بنحو 248.98 مليار درهم في مايو (آيار) السابق عليه، بينما زادت خلال الأشهر الحمسة الأولي من العام الجاري بنسبة 3.2% أو ما يعادل 7.8 مليارات درهم، مقارنة بنحو 241.82 مليار درهم نهاية العام الماضي 2021.

وارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 882.557 مليار درهم نهاية مايو (آيار) الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 18% أو ما يعادل 134.66 مليار درهم، مقارنة بنحو 747.9 مليار درهم في مايو 2021، بينما زادت خلال الأشهر الخمسة الأولي من العام الجاري بنحو 4.07% أو ما يعادل 34.52 مليار درهم، مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وحسب النشرة الإحصائية، وصلت الودائع لأجل إلى 528.64 مليار درهم نهاية مايو /آيار الماضي، بنمو على أساس شهري بنسبة 3.53% أو ما يعادل 18.05 مليار درهم، مقارنة بنحو 510.59 مليار درهم في أبريل (نيسان) السابق عليه.