دورات طبية مجانية لشباب الأطباء بالفيوم بالتعاون مع مديرية الصحة

الخميس 04/أغسطس/2022 - 12:38 م

أعلنت نقابة أطباء الفيوم عن تقديمها سلسة دورات طبية مخصصة لشباب الأطباء من التكليف والامتياز والأطباء المقيمين، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم.

وقال الدكتور أحمد رشوان مسوؤل اللجنة العلمية بنقابة أطباء الفيوم واستشاري العناية المركزة ، أن نقابة أطباء الفيوم بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم ستقدم سلسة دورات طبية لشباب الأطباء في أساسيات الممارسة الطبية في عدة موضوعات مختلفة.

وأكد الدكتور أحمد رشوان أن هذه الدورات سيتم تقديمها مجاناً لشباب الأطباء، وأضاف مسؤول اللجنة العلمية بنقابة أطباء الفيوم أن الدورات سيتم تقديمها يوم السبت من كل أسبوع الساعة الواحدة ظهرا بقاعة مستشفى الفيوم العام.

وأعلن الدكتور أحمد رشوان أن يوم السبت المقبل ٦ أغسطس ستبدء الدورة الأولى عن " مرض الضغط و كيفية التعامل مع مريضه.