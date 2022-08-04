بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الخميس 04/أغسطس/2022 - 12:27 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات أمس الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.10% ليصل عند 7754.08 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 2.3 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 17 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 26 أخرى، واستمرار أسهم 13 شركة على ثبات.