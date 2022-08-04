كورونا في العراق.. تسجيل 1252 إصابة جديدة

الخميس 04/أغسطس/2022 - 05:41 ص

سجل العراق ثلاث وفيات و1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بأن إجمالي عدد الإصابات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 2448484 والوفيات إلى 25321 والمتعافين إلى 2399714.