محمد عز يعلن تعرضه لعملية نصب من أحد المنتجين

الأربعاء 03/أغسطس/2022 - 10:28 م

أكد الفنان ​محمد عز​ أنه تعرض لعملية نصب من أحد المنتجين، حيث أعلن عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "ادعى أنه منتج وبالفعل مضيت معاه فيلم وصورت ومن اكتر الحاجات اللي اشتغلت فيها وتعبت فيها وهو للأسف أكل حقي وحق ناس كتير حتي الماتريال رماه ومدفعش حقه (حسن شمس) إن شاء الله من بكره هيبتدي المحامي اجراءاته ومش هسيب حقي بعد كدا ودي كمان صور الشيكات اللي مش عارف أطول منها جنيه من شهر يناير ولا حتي عارف اوصله ربنا كريم".

وقال عز فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إنه تحمل الكثير حتى لا يثير مشاكل فى عمل فنى يشارك فيه و تابع: " القصة كاملة هي أننا استحملنا علشان نكمل الفيلم احنا مضيفا اننا اشتغلنا بكامل قوتنا لنجاحه، اشتغلنا 8 ايام تصوير في ظل ظروف صعبة،كما إننا كممثلين اخذنا ربع أجر والباقي المستحق هناخدة كدفعات كأي عمل.

وأضاف: " فيه ناس أخذت شيكات من المستحقة من أجورها وناس لا ،ورحنا نصرف الشيك نلاقي بدون رصيد،رجعنا كلمناه قالي انا لي فلوس برة وهتاخدو فلوسكم وفجأة يقفل تيلفونة ميردش على حد ،كل الناس ليها فلوس "شركه الكاميرات ،ليها فلوس ،راجل صاحب الكامب في الواحات،اللي صورنا وكنا مقيمين هناك ليه فلوس و ختم حديثه : “ احنا مش عايزين غير حقنا ممكن نكمل الفيلم معندناش مشكلة أهم حاجه ينجح”، مشيرا الى انه بدأ باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وانه لديه صور الشيكات التى وقع عليها المنتج واتضح بعد ذلك انها بدون رصيد

وعلى نفس السياق أكد المخرج أسامة بركات في تصريحات خاصة لـ " البوابة ستار": ان فريق عمل فيلم “ عين حورس”، تعرض لعمليه نصب محترفة مؤكدا ان الشيكات التى حررها المنتج لهم كانت بدون رصيد لافتا انه ان لم يحصل على مستحقاته سوف يلجأ الى القضاء لاسترداد حقه.

يذكر أن أخر يجهز عز لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “أيوة بغير عليها” وذلك بالتزامن مع موسم عيد الأضحى 2022 و الأغنية من كلمات محمد جمال وألحان سيد الشاعر ومن توزيع مصطفى البوب و اخراج مصطفى بركات.