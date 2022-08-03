بالصور.. نقيب صيادلة الغربية: الدولة تولى اهتماما كبيرا بمنظومة التأمين الصحي

الأربعاء 03/أغسطس/2022 - 09:22 م

عقد مجمع إعلام طنطا بالتعاون مع نقابة تمريض الغربية اليوم الاربعاء، ندوة تحت عنوان "المنظومة الصحية ورؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك في إطار اهتمام الهيئة العامه للاستعلامات برفع وعي المواطنين.

حاضر فيها الدكتور هاني دنيا نقيب الصيادلة بمحافظة الغربية بحضور نادية أنور نقيب التمريض بالغربية، والتي أكدت بدورها علي دور الهيئة العامة للاستعلامات في رفع وعي المواطنين وعلي ضرورة التضامن بين العديد من النقابات لتحسين مستوي الخدمات الصحية.

أدار اللقاء الدكتوره شيماء أغا إعلامي بمجمع إعلام طنطا وتحت إشراف ضاحي هجرس مدير المجمع، وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا.





وأكدت الدكتورة شيماء اغا في بدايه اللقاء، أن محور الصحة والتعليم من أهم محاور استيراتيجية التنمية المستدامة.

وأوضحت، أنه لا تنمية بدون صحة، فالعلاقة وثيقه الصلة بين صحة المواطن وقدرته علي الإنتاج، بخلاف التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة من الموازنة العامة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والتي بلغت 5.5% في موازنة عام 2019 / 2020 والتي تقدر بـ 93 مليار و553مليون جنيه.

وأشار نقيب الصيادلة الغربية، إلى أن رؤية محور الصحة تأتي في أن يتمتع كل المصريين بحياة صحية سليمة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز قادر علي تحسين الموشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين بما يكفل الحماية الصحية لغير القادرين وتحقيق رضاء للعاملين بالقطاع الصحي ومقدمي الخدمة الطبية وتحقيق الرخاء والرفاهية والسعادة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.







وتابع أن هناك 3 أهداف استراتيجية لمحور الصحة، وتتمثل في النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، والاهتمام بكل ما يؤثر في صحة المصريين من محددات اجتماعية، بنية تحتية، وعي عام، وتحفيز نمط الحياة الصحي، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، والاهتمام بتوفير خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة ومتاحة لجميع المصريين القادرين وغير القادرين.

وأكد أن مصر رائدة في مجال البحوث الطبية عربيا وإفريقيا وقادرة علي تشغيل منظومة تأمين صحي يشمل كافة المواطنين لضمان حياة صحية أفضل.





