رئيس الاتحاد السكندري يجتمع بفريق الكرة قبل موقعة الأهلي

الأربعاء 03/أغسطس/2022 - 06:45 م

يعقد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، جلسة خاصة مع فريق الكرة، مساء غداً الخميس، بمقر النادي فرع سموحة في محاولة للمل الشمل قبل موقعة الأهلي المرتقبة في الدوري الممتاز.

ويحتاج الاتحاد السكندري، دعم ومساندة الجميع، من أجل عبور الكبوة التي يعيشها في الفترة الأخيرة، وتراجع الأداء، وسلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق خلال مشاركته بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق الاتحاد السكندري نظيره الأهلي، الأحد المقبل، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة رقم ٢٩ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

واستقر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، على استمرار عماد النحاس، مديراً فنياً لفريق الكرة، لنهاية الموسم الجارى.

وجاء قرار مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، بشأن مصير الجهاز الفني لفريق الكرة، بسبب ضيق الوقت وصعوبة الموقف، وضغط المباريات المتبقية خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز.

وتسود حالة من الغليان بين جماهير الاتحاد السكندرى، بسبب تراجع نتائج فريق الكرة، و تأزم الموقف، و التواجد داخل منطقة الخطر بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

وطالبت جماهير الاتحاد السكندرى، إدارة النادى، برحيل الجهاز الفني لفريق الكرة، على خلفية الهزائم، ونزيف النقاط اللي يعاني منه الأخضر في المباريات الأخيرة في الدوري الممتاز.

ويتبقي لزعيم الثغر خلال مشواره بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2021_2022 المباريات الآتية :« الأهلي، الإسماعيلي، البنك الأهلي، الزمالك، المقاولون العرب، غزل المحلة».

الجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الـعاشر برصيد ٣٣ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.