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الأربعاء 03 أغسطس 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الأردني يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، على هامش أعمال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد في نيويورك.

وبحث الجانبان الشراكة الفاعلة بين الأمم المتحدة والأردن وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، واستعرضا التحضيرات للمؤتمر الوزاري الذي ستنظِّمه الأردن والسويد على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، لحشد الدعم اللازم لوكالة الأنروا وتكليفها الأممي.

كما بحثا قضايا إقليمية ودولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينة، والأزمة السورية، والأزمة اليمنية، والأوضاع في ليبيا، وجهود دعم العراق واستقراره، ودعم لبنان، والحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأمن الغذائي والطاقة.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد في نيويورك
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