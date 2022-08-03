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الأربعاء 03 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت
بورصة الكويت
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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على انخفاض المؤشر العام بمقدار 7.43 نقاط ليبلغ مستوى 8.7722 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 56ر0%. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.282 مليون سهم بمجموع 11966 صفقة نقدية بقيمة 4.63 ملايين دينار كويتي. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 5.45 نقاط ليغلق عند مستوى 56.5851 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 77.0% عبر تداول 8.203 ملايين سهم من خلال 5845 صفقة نقدية بقيمة 8.22 ملايين دينار. كما هبط مؤشر السوق الأول بمقدار 9.43 نقاط عند مستوى 9.8619 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 51.0% وتداول 4.78 ملايين سهم في 6121 صفقة بقيمة 5.40 ملايين دينار.

بورصة الكويت انخفاض
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