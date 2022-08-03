كورونا في العراق.. تسجيل 1344 إصابة جديدة

الأربعاء 03/أغسطس/2022 - 01:23 ص

سجل العراق 1344 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 2447232، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 25318 والمتعافين إلى 2397307 أشخاص.