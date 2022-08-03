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الأربعاء 03 أغسطس 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 1344 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق 1344 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 2447232، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 25318 والمتعافين إلى 2397307 أشخاص.

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